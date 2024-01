Das Vogtland präsentiert sich auf dem Dresdener Reisemarkt

Der Tourismusverband will in der sächsischen Landeshauptstadt die Werbetrommel fürs Vogtland rühren.

Ab Freitag wirbt das Vogtland auf der Reisemesse Dresden und präsentiert sich mit den Sächsischen Staatsbädern Bad Elster/Bad Brambach und den Manoah-Häusern am See von der Talsperre Zeulenroda am Gemeinschaftsstand des Vereins Landurlaub in Sachsen. Bis einschließlich Sonntag können Besucher in vier Hallen ihren nächsten Jahresurlaub...