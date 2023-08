Der Spielplatz in Coschütz erhält im Herbst eine Kur

Die derzeit wenig ansehnliche Fläche wird verschönert. Es soll auch neue Spielgeräte geben.

Der Kinderspielplatz in Coschütz wird saniert. Die zwischen Sportplatz und Wohnblock liegende Anlage soll ab Ende September oder Anfang Oktober erneuert werden. Das beschloss der Elsterberger Bauausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend. Wie Bürgermeister Axel Markert (SPD) auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, nimmt die Arbeiten die...