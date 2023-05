Derzeit rollen verstärkt Militärfahrzeuge über die Autobahn im Vogtland

Plauen.

Im Zuge einer Nato-Übung sind derzeit zahlreiche Fahrzeuge der US-Streitkräfte auf Sachsens Autobahnen in Richtung polnischer Grenze unterwegs. Darüber hat am Donnerstag die Polizei informiert. Betroffen ist auch die A 72. Dort war es am Mittwochmittag zu einer Vollsperrung gekommen, nachdem einer der Militärsattelzüge, beladen mit zwei Munitionscontainern, wahrscheinlich wegen eines Motorschadens zwischen Zwickau-West und -Ost in Fahrtrichtung Leipzig eine über acht Kilometer lange Ölspur hinterließ. Im Bereich der A 72-Baustelle blieb das Fahrzeug dann liegen und musste abgeschleppt werden.