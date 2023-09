Diebe stehlen in Plauen zwei Fahrräder

Die Mountainbikes waren auf dem Dachgepäckträger eines Autos angeschlossen.

Auf Fahrräder hatten es am Sonntag unbekannte Diebe in der Stadt Plauen abgesehen. Die Räder waren auf einem Fahrradträger angebracht. Der Audi samt dem Fahrradträger parkte nach den Angaben der Polizei im Parkhaus an der Theaterstraße. Die beiden Mountainbikes der Marken Rose und Canyon waren dort mittels einer Schließvorrichtung...