Diebe stehlen sieben Kästen „Sternquell“ aus Plauener Keller

„Das muss man erstmal wegtragen“, sagt die Polizei. Einen ungewöhnlichen Fall hat es am Wochenende in einem Plauener Mehrfamilienhaus gegeben.

Plauen.

Einen ungewöhnlichen Kellereinbruch in der Nähe der Plauener Festhalle meldete die Polizei auf Nachfrage am Montagmorgen. Demnach knackten Langfinger am Wochenende ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus an der Liebigstraße auf und klauten dort sieben Kästen Bier der Marke „Sternquell“.