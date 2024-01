Diebe suchen Brautmodengeschäft in Plauen gleich mehrfach heim: Betreiberin zieht jetzt die Konsequenzen

Besonderes Kennzeichen einer Diebin ist ihr feuerrotes Haar. Sie war nicht allein auf Beutezug. Welcher Schaden entstanden ist und was die Taten mit ihr gemacht haben - Geschäftsinhaberin Annette Multhaup geht an die Öffentlichkeit.

Leicht gefallen ist dieser Schritt Annette Multhaup nicht: Am Montag hat sie das leere untere Geschoss ihres Brautmodengeschäftes im Wilkehaus an der Ecke Gottschald-/Bahnhofstraße an den Vermieter übergeben. Die Geschäftsfrau verkauft ihre Festmoden nun nur noch in der Etage darüber. Der Grund: eine Serie von Diebstählen, die sie sich von...