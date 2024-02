Diebstahl aus Plauener Autohaus: Mercedes stehen ohne Räder da

Heimgesucht von Dieben wurde am Wochenende ein Fahrzeughändler in der Hofer Vorstadt. Abgesehen hatten sie es auf hochwertige Reifen.

Plauen.

Erneut ist es in Plauen zum Diebstahl von Kompletträdersätzen gekommen. Diesmal ereignete sich die Straftat zwischen Samstag, 21.15 Uhr und Sonntag, 10 Uhr. „Besuch“ bekam das Mercedes-Autohaus an der Plauener Dürerstraße. Dort stahlen sie die kompletten Radsätze von zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes. Die Täter bockten die Fahrzeuge auf und demontierten die Räder. Eines der Autos rutschte von einem Holzblock und wurde dabei beschädigt. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Der Stehlschaden summiert sich auf rund 16.000 Euro. Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Autohauses beobachtet, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen entgegen: 03741 140. (cze)