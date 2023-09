Dilemma um Feuerwehr-Neubau in Plauen: „Wir können es uns nicht leisten, eine freiwillige Wehr plattzumachen“

Die Standortfrage beim geplanten Neubau eines Feuerwehrgebäudes im Plauener Westen sorgt erneut für Diskussionen. Der große Schlagabtausch bleibt dabei aus - die Argumente scheinen zu eindeutig.

In der Standortfrage für den Feuerwehrneubau im Plauener Westen stehen Rathausspitze und Stadtrat vor einem anscheinend unlösbaren Problem. Weil die beiden freiwilligen Feuerwehren in Neundorf und in Straßberg dringend einen Neubau benötigen, Geld aber letztlich nur für ein Projekt verfügbar ist, droht den Verantwortlichen die Zerreißprobe.