Doku über Jugendgewalt: ZDF-Journalistin interviewt Plauens Oberbürgermeister Zenner

Die teils gewaltsamen Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen in der Plauener Innenstadt sind jetzt auch Thema überregionaler Medien. So strahlt das ZDF am Donnerstagabend in der Reihe „Am Puls“ eine Dokumentation mit dem Schwerpunkt Jugendgewalt in Deutschland aus. Für die Folge mit dem Titel „Kein Respekt! Wenn Jugendliche...