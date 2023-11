Doping-Geschichte im DDR-Spitzensport: Podiumsdiskussion mit Ex-Leichtathletin Ines Geipel in Plauen

Die 63-Jährige kommt zu einer Veranstaltung ins Vogtlandtheater. Das Theater Plauen-Zwickau bietet gemäß dem Spielzeitmotto „Kennen wir uns?“ das Gesprächsformat an.

Ex-Leichtathletin Ines Geipel kommt zu einer Podiumsdiskussion nach Plauen. Das Format kündigt das Theater Plauen-Zwickau an. Die gebürtige Dresdenerin war Weitspringerin und Sprinterin der DDR. Nach einem Fluchtversuch 1985 musste sie den Sport beenden, studierte in Jena Germanistik und floh 1989 in die BRD. 1996 erschien ihr erstes Buch....