Doppel-Baustelle an der B 92 in Plauen: Inliner-Verfahren soll Kosten niedrig halten

Warum ist in Plauen der Teich an der Ecke Oelsnitzer-/Findeisenstraße abgelassen worden? Warum ist dort schwere Technik im Einsatz? Wer stadtauswärts in Richtung Oelsnitz unterwegs ist, wundert sich vielleicht über das Geschehen an der Bundesstraße 92. Auch beim Lesertelefon der „Freien Presse“ wurde diese Frage gestellt.