Dorf- und Heimatverein Mechelgrün bekommt aus DDR-Parteienvermögen Geld zur Sanierung der Oberen Mühle

Der Dorf- und Heimatverein Mechelgrün kann die Obere Mühle im Neuensalzer Ortsteil sanieren. Möglich wird dies durch einen Zuschuss des Freistaates Sachsen. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Sören Voigt am Donnerstag mitteilte, übergibt der sächsische Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, am Mittwoch in der Festscheune den Bescheid...