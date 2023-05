Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Lauschgrün.

Bei einem Unfall in Lauschgrün sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem Skoda auf der B 173 in Richtung Treuen und geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem BMW zusammenstieß. Den BMW lenkte Polizeiangaben zufolge ein 26-Jähriger, der - ebenso wie die Unfallverursacherin - schwer verletzt wurde. Ein 52-jähriger Beifahrer im BMW wurde beim Aufprall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 20.000 Euro geschätzt. (nij)