E-Scooter-Fahrer stürzt in Plauen und verletzt sich

Der 56-Jährige hatte nahe der Straße Am Rinnelberg einen Bordstein touchiert. Doch warum verlor er auf seinem Roller mit Elektromotor das Gleichgewicht?

Am Freitagabend verlief eine Fahrt mit dem Elektroroller für einen Plauener holpriger als gedacht. Der Mann, ein 56-jähriger Deutscher, hatte um kurz vor acht die Hofer Straße in Richtung Innenstadt befahren. Wie die Polizei mitteilt, habe der E-Scooter-Fahrer an der Einmündung zur Straße Am Rinnelberg den Bordstein touchiert. Dadurch sei er...