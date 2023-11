Ein als Jugendtreff genutzter Bauwagen brennt im vogtländischen Pausa komplett ab

Die Feuerwehr wurde erst Stunden nach dem Vollbrand alarmiert.

In der Nacht zum Freitag ist in Pausa ein als Jugendtreff genutzter Bauwagen, der an der Selbitzer Straße abgestellt war, abgebrannt. Darüber berichtete die Polizei erst am Wochenende. Als die am Morgen alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, war der Bauwagen komplett abgebrannt. Sie konnte nach Kontrolle mittels Wärmebildkamera nur noch...