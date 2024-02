Ein Baby, ein Baum: Warum die Stadt Plauen ein Zukunftswäldchen für Neugeborene anlegt

In Zeiten, in denen sich junge Menschen schwer tun, Nachwuchs zu zeugen, schafft das Rathaus grüne Anreize. Für jeden Neu-Plauener gibt es eine „Belohnung“. Und die ist nachhaltig in mancher Hinsicht.

Sie sind exotisch und trotzdem anpassungsfähig, die Esskastanien, von denen 1000 kleine Bäumchen bereits Ende letzten Jahres im Wald hinter dem Vogtlandstadion gepflanzt worden sind. Damit hat die Stadt Plauen ihr Projekt „Zukunftswäldchen" gestartet. Ein buntes, kindgerechtes Schild weist darauf hin. Was aber steckt genau dahinter?