Ein Grund zum Feiern: Elsterberger Feuerwehr besteht 150 Jahre

Die Elsterberger Wehren haben jetzt das Jubiläum „150 Jahre Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Elsterberg“ gefeiert. Am Samstag folgt ein Straßenfest.

Am 26. April 1873 wurde die Freiwillige Feuerwehr Elsterberg mit 37 Mitgliedern gegründet. Das ist exakt die Zahl an aktiven Mitgliedern, die die Wehr auch heute zählt. In den vergangenen 150 Jahren ist jedoch eine Menge passiert. Immer wieder mussten sich die Kameraden auf Veränderungen einstellen, im Ort und auch bei den Ortsteilen. Die 37...