Ein Leben als Lehrer: Warum am Freitag bei einem Plauener wohl Tränen fließen

Der Pädagoge kennt einige Bildungseinrichtungen der Stadt von innen. Zuletzt war er an der Astrid-Lindgren-Grundschule tätig. Am Freitagnachmittag tritt er seine längsten Ferien an. Was dann kommt.

Was kann es eigentlich Schöneres für einen Lehrer geben, als wenn sich Schüler mit Achtung und vielleicht sogar liebevoll an ihn erinnern? Auch im Fall von Jörg Meinel und seinem früheren Schützling, dem Künstler Antonio Lucaciu, schwingt mehr als Respekt mit, wenn sie an vergangene Zeiten denken.