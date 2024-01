Ein Monat Fahrverbot: Hofer Verkehrspolizei blitzt Vogtländer mit 125 km/h

Auf der B 173 kurz vor der Landesgrenze stand jetzt in den Abend- und Nachtstunden eine Radarfalle. Es wurden viele Fotos geschossen.

Autofahrer, die in und um Hof unterwegs sind, sollten stets mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Erst Ende der vergangenen Woche hatte die Verkehrspolizei eine Radarfalle an der B 173 bei Ullitz aufgestellt. Dort war in der Nacht zum Freitag zwischen 20 und 1 Uhr in Richtung Landesgrenze geblitzt worden, wo nicht schneller als 70 km/h gefahren...