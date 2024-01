Ein Pilzexperte aus dem Vogtland verrät: Warum sich die Suche nach Pilzen im Winter lohnt

Auch im Winter gibt es Pilze. Manche sind richtig schmackhaft. Was ein Experte aus dem Vogtland in diesen Tagen im Wald findet und was er in diesem Jahr noch vorhat.

Von Kindesbeinen an zieht es Steffen Schmidt in die vogtländischen Wälder. Oma und Opa entfachten in ihm früh das Pilzfieber. Heute ist er 56 Jahre alt, seit Herbst zertifizierter Pilzberater, baut eine Pilzschule im Vogtland auf und unternimmt von seinem Wohnort Syrau ausgedehnte Streifzüge durch die Natur.