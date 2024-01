Einbrecher auf dem früheren Sternquell-Gelände an der Friedensbrücke

Unbekannte haben dort ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher waren in den zurückliegenden Tagen auf dem früheren Gelände der Plauener Sternquellbrauerei an der Friedensbrücke unterwegs. Wie die Polizei berichtete, waren die unbekannten Täter unberechtigt auf das Areal und in dortige Gebäude eingedrungen und entwendeten aus dem Inneren eines Gebäudes eine Musikbox, Schnapsflaschen und zwei...