Einbrecher dringen in Plauener Kleingartenanlage ein

Bei dem Beutezug lief nicht alles glatt. Die Polizei sucht Zeugen.

In den vergangenen Tagen haben sich Einbrecher auf dem Gelände einer Kleingartenanlage an der Haselbrunner Straße in Plauen herumgetrieben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, überwanden die unbekannten Täter den Gartenzaun einer Parzelle und entwendeten aus dieser eine Pumpe von mittlerem zweistelligen Wert. Die unbekannten Täter...