Einbrecher in Plauener Geschäftshaus scheitern an massiver Tür

Die Polizei sucht Zeugen.

Die Plauener Polizei ermittelt zu einem versuchten Einbruch in der Bahnhofsvorstadt. Wie sie am Mittwoch berichtete, hatten Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagmorgen versucht, eine Eingangstür in einem Geschäftshaus an der Bahnhofstraße aufzubrechen. Das misslang. Durch massive Gewalteinwirkung beschädigten die Täter...