Einbrecher in Plauener Kindertagesstätte fliehen mit Süßigkeiten und Getränken

Übers Wochenende war in die Kita Mäuseburg eingebrochen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Plauen.

Der Einbruch in eine Kindertagesstätte in Haselbrunn beschäftigt jetzt nicht nur die Polizei, sondern hat auch die Mitarbeiter der Einrichtung, nicht zuletzt wegen der Art der Beute, erzürnt. Wie die Polizei am Montag berichtete, war übers Wochenende in die Kindertageseinrichtung Mäuseburg an der Haselbrunner Straße eingebrochen worden. Dabei verursachten die unbekannten Täter am Gebäude einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Zudem nahmen sie Süßigkeiten und Getränke im Wert von etwa 50 Euro mit. Die Einbrecher waren in die Kindertagesstätte eingestiegen, nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. (bju)