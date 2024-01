Einbruch beim VFC Plauen: Serientäter muss jahrelang ins Gefängnis

Eine Einbruchs- und Diebstahlsserie ging vor drei Jahren auf das Konto eines Mannes aus Plauen. Jetzt musste sich der 24-Jährige vor Gericht verantworten. Was war sein Motiv?

Eine Einbruchs- und Diebstahlsserie hielt die Kriminalpolizei im Jahr 2021 auf Trab. Mal wurden Wohnungen aufgebrochen, mal Kellerräume, mal gab es Diebstähle in einem Baumarkt, mal in einem Einkaufsmarkt. Am spektakulärsten waren zwei Fälle, die den VFC Plauen betrafen und die einen hohen Schaden hinterließen.