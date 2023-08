Einbruch in Geschäft im Zentrum von Plauen

Wegen eines Einbruchs ist die Kripo am Wochenende in einen Laden am Schlossberg in Plauen gerufen worden. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen bekanntgab, hatten Unbekannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag vermutlich gegen 3 Uhr die Eingangstür des Geschäfts an der Straße Hradschin aufgehebelt. Aus dem Inneren des Ladens nahmen die...