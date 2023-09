Eingeworfene Scheiben, Hakenkreuz-Schmierereien, Farbattacken: Nimmt rechte Kriminalität in Plauen zu?

Angriffe auf einen Demokratieverein, Hakenkreuzschmierereien, Nazi-Aufkleber rund um die Markuskirche in Haselbrunn. Anschläge auf Kräfte, die sich für Demokratie und Vielfalt einsetzen, scheinen sich in Plauen zu häufen. Doch lässt sich das tatsächlich belegen?

Die Räume am Plauener Dittrichplatz hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erst im Juli bezogen. Man will erreichbarer sein, verkündete der DGB und bespielt den neuen Standort auch umgehend mit Veranstaltungen. Erst kürzlich eröffnete eine Ausstellung zum Thema Frauenrechte. Doch gleich in der darauffolgenden Nacht kleisterten Unbekannte...