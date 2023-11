Elsterberg erlebt am Wochenende die nächste Rassekaninchenausstellung

Zu sehen ist die Schau an beiden Tagen in der Veranstaltungshalle im Wolfgang-Steudel-Stadion.

Rassekaninchen werden am Wochenende in Elsterberg präsentiert. In die Veranstaltungshalle im Wolfgang-Steudel-Stadion an der Elsteraue laden die Mitglieder des Rassekaninchenzüchtervereins S 136 Elsterberg zum Besuch der überregionalen Lokalschau ein. Etwa 150 Tiere aus 20 verschiedenen Rassen und Farbenschlägen von Züchtern aus Sachsen und...