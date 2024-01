Elsterberger Narren starten am Samstag mit der ersten Sitzung in die heiße Karnevalszeit

Das Kinderprinzenpaar Lina und Tony regieren in der 57. EFC-Saison. Was in dieser Saison alles geplant ist.

Die Anfänge des organisierten Faschings in Elsterberg gehen bis ins vergangene Jahrhundert zurück. Der Heimatring im Kulturbund hatte am 2. März 1957 zum Maskenscherz ins Hotel Goldenes Lamm an der Pfortenstraße eingeladen. Das Motto war „Närrisch und Trubel beim Mummenschanz im Heimatring". Diesen ersten kleinen Anfängen folgten...