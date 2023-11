Elsterberger Weihnachtsmarkt startet am Donnerstag mit dem Ansingen

Auf dem Marktplatz können sich Einwohner der Stadt und Besucher bereits in dieser Woche auf Weihnachten einstimmen lassen.

Vier Tage rund um das erste Adventswochenende geht in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Elsterberg. Organisiert wird er vom Gewerbeverein zusammen mit der Stadtverwaltung und vielen Helfern. Auf dem Marktplatz wird vor dem Rathaus die Bühne aufgebaut. Nach dem Ansingen und den am Donnerstagabend erstmals weihnachtlich erleuchteten Festplatz wird...