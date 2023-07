Elsterradweg in Plauen: Elektrodreirad stürzt in die Weiße Elster

Eine Rentnerin ist beim Abbiegen auf den Elsterradweg in Plauen mit ihrem Elektrodreirad gestürzt. Das Mobil fiel die Böschung hinab und landete in der Weißen Elster. So meldet es die Polizei in der Nacht. Der Unfall geschah Dienstagabend gegen 18 Uhr. Ein Abschleppdienst fischte das Gefährt wieder aus dem Fluss.