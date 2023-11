Elstertalbrücke bei Jocketa: Baulärm auch am Buß- und Bettag

Trotz des Feiertages in Sachsen wird am Mittwoch auf der Baustelle Elstertalbrücke gearbeitet. Es gilt, Termine einzuhalten.

Lärmintensive Arbeiten finden derzeit bei der Sanierung der Elstertal-Bahnbrücke zwischen Jößnitz und Jocketa statt. Das wird auch am Buß- und Bettag, der Feiertag in Sachsen ist, so sein - von 7 bis 19 Uhr. Darauf macht die DB Netz als Bauherr aufmerksam und bittet Anwohner um Verständnis. Die Arbeiten seien zur Einhaltung der Bautermine...