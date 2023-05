Endieren beenden

Es gibt Menschen, die fangen viel an, bringen aber nichts zu Ende. Leider gehöre ich auch dazu. Ich habe noch so viel zu endieren. Zuhause liegen eine Menge angefangene Sachen rum. Aber anstatt damit zu beginnen, eine Sache nach der anderen fertig zu machen, fange ich lieber wieder etwas Neues an. Auch das werde ich wieder nicht endieren können. Ich muss mich einfach ändern. (fp)

Quelle: Kleines Vogtländischen Wörterbuch, 1990