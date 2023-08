Erfolg schmeckt süß: Wie Caroline Lange jetzt ihre Patisserie „Klein und fein“ in Plauen erweitert

Bald wird man bei der Zuckerbäckerin Kaffee und Törtchen bei schönstem Altstadtfair mit Blick ins Grüne genießen können. Für den Bau einer Außenterrasse erhält sie finanzielle Hilfe aus dem Rathaus.

Caroline Lange hofft nach dem eher durchwachsenen Hochsommer auf warme Spätsommer- und milde Herbsttage. Solche, an denen man gern noch draußen sitzt, umgeben von Wiese und schönstem Plauener Altstadtflair. An denen man gern einen frisch gerösteten Kaffee schlürft und leckere Törtchen genießt. Vor Langes Pâtisserie am Topfmarkt will die...