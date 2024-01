Erneut Ladeneinbrüche im Vogtland: Schwerpunkt diesmal in Elsterberg

Die Polizei musste am Neujahrstag zu mehreren Geschäften ausrücken. Schon an den Tagen zuvor gab es im Landkreis mehrere Einbrüche.

Die Serie von Einbrüchen in Läden im Vogtland hält an. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren diesmal mehrere Geschäfte in Elsterberg betroffen.