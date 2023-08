Erneut mehrere Autos in Plauen beschädigt

Nachdem in der Nacht zu Samstag an mehreren Fahrzeugen der Lack zerkratzt worden war, sind nun Windschutzscheiben demoliert worden.

Erneut sind am Wochenende nahe der Plauener Innenstadt geparkte Autos von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben mehrere Fahrzeugbesitzer Anzeige erstattet, nachdem bei ihren Wagen die Windschutzscheibe demoliert worden war. Demnach handelt es sich um drei Autos, die in einer Tiefgarage an der Rosengasse...