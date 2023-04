Erneut Milchautomat im Vogtland aufgebrochen

Erneut haben bislang unbekannte Täter einen Milchverkaufsautomat im Vogtland aufgebrochen. Eine Serie beschäftigt die Polizei schon eine Weile. Auch im Erzgebirge knackten Diebe in diesem Monat schon solche Tankstellen für Frischmilch auf, um an Bargeld heranzukommen. Die Polizei prüft nun, ob die Einbrüche in Verbindung stehen...