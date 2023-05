Exterschie besonders schön

Schön, schöner, am schönsten. Auf Vogtländisch geht die Steigerung noch weiter. Nach "am schönsten" kommt noch "exterschie". Das Wetter am Wochenende soll exterschie werden. Nach dem miesen Wetter der vergangenen Wochen sind das supergute Aussichten. Wir könnten Spazierengehen oder an einen See fahren. Wichtig ist, dass wir nach der langen Zeit in der Wohnung endlich mal wieder an die frische Luft kommen. Am Ende wurde es "nur" die Pöhl. Aber es war trotzdem schön. Wir sind mit dem Boot gefahren und sind um den See gelaufen. (fp)

Quelle: Sieglinde Röhn: Mundartliches aus dem Vogtland, 2010