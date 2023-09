„Fabrik der Fäden“ in Plauen wird abermals teurer - Manchem Stadtrat platzt der Kragen

In der jüngsten Stadtratssitzung wurden erneut 400.000 Euro Nachschlag gefordert. Diesmal für „vergessenen“ Ausstellungsbedarf.

Das Vertrauen in die „Fabrik der Fäden“ wackelt bei manchen Stadträten. Sie sind enttäuscht über die monetären Entwicklungen des künftigen Erlebnismuseums in der Elsteraue. Denn für „vergessene“ Ausstattung des Textilforums im Weisbachschen Haus sind am Dienstag 400.000 Euro Nachschlag beschlossen worden. „Das tut verdammt weh“,...