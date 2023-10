Fabrik der Fäden vor Eröffnung am 12. November: Textilmuseum wirbt mit Banner quer über dem Postplatz in Plauen

Das neue Textilmuseum will unter anderem mit futuristischem Metallkleid punkten. Warum?

In fünf Wochen, am 12. November, soll die Fabrik der Fäden öffnen – das neue Textilmuseum in der Plauener Elsteraue. Dafür werben vielerorts in der Stadt Plakate und auch ein Banner, das quer über den Postplatz gespannt ist. Dass sich im Inneren der interaktiven Erlebniswelt im Weisbachschen Haus alles um Textilien dreht, wird von außen...