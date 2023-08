Fahrerflucht in Plauen - Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag nahe des Kreisverkehrs an der Kaiserstraße.

Einen Fall von Fahrerflucht gab es am Mittwochvormittag in Plauen. Ein 45-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Mountainbike gegen 9.20 Uhr die Reißiger Straße in Richtung Kaiserstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr Kaiserstraße wurde er von einem schwarzen SUV mit Anhänger überholt. Nachdem der SUV den Mann überholt hatte, scherte er davor...