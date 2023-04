Falsche Polizisten erbeuten in Plauen fünfstellige Bargeldsumme

Betrüger haben am Donnerstagnachmittag in Plauen als falsche Polizisten eine fünfstellige Bargeldsumme erbeutet. Opfer war ein älterer Mann. Laut Polizei war dieser gegen 15.15 Uhr am Chrieschwitzer Hang zu Fuß vom Elster-Park zu seiner Wohnung unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Sie gaben sich als Beamte der...