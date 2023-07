Falsche Polizisten im Vogtland bei älteren Menschen auf Beutezug

Die Polizei hat am Freitag vor einer bislang eher seltenen Betrugsmasche gewarnt. In der Region waren falschen Polizisten unterwegs. Drei Fälle von Amtsanmaßung ereigneten sich am Donnerstag in Zwickau, in Plauen und in Treuen. In Chrieschwitz hatten es die Betrüger auf ein älteres Ehepaar abgesehen, in Treuen war ein älterer Mann betroffen....