Familienfest zum 1. Mai auf Albertplatz

Plauen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird in diesem Jahr zum 1. Mai in Plauen zu einem Familien-Festival auf dem Albertplatz einladen. Die Aktion findet in Kooperation mit dem Colorido-Verein statt und steht unter dem Motto "Don't be silent & Ungebrochen solidarisch". Zum Auftakt um 13 Uhr werden die Colorido-Vorsitzende Doritta Kolb-Unglaub sowie der Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes Vogtland und 2. Bevollmächtigte der IG Metall Zwickau, Benjamin Zabel, das Familienfest eröffnen. Weitere Details der Veranstaltung sollen in Kürze bekannt gegeben werden. (bju)