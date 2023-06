Fast alle Apotheken in Plauen am Mittwoch geschlossen: Worauf sich Patienten einstellen müssen

Mal eben schnell noch in der Apotheke vorbeigehen, um Pflaster, Schmerztabletten oder Lutschbonbons zu kaufen - wer das am Mittwoch vorhat, wird in Plauen vielerorts vor verschlossenen Türen stehen. Denn die Apotheken gehen am 14. Juni bundesweit in den Streik. Auch Jens Kreisel, Inhaber der Plauener Kurt-Mothes-Apotheke im Chrieschwitzer Hang,...