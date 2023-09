Feiertage im Oktober: Servicezentrale im Vogtland-Nahverkehr zu anderen Zeiten erreichbar

Der Verkehrsverbund Vogtland informiert über abweichende Sprechzeiten.

Wegen der Feiertage im Oktober sind die Tourismus- und Verkehrszentrale (TVZ) sowie die Ansprechpartner der Schülerbeförderung abweichend zu den üblichen Zeiten zu erreichen, so der Verkehrsverbund Vogtland (VVV). Die Schülerbeförderung ist an den Brückentagen (2. und 30. Oktober) sowie den Feiertagen (3. und 31. Oktober) geschlossen. In...