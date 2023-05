Fest der Chöre findet in Plauen statt

Plauen.

Fast 300 Mitwirkende treffen sich am Wochenende in Plauen zum diesjährigen Landessängerfest. Das Treffen mit überwiegend in der Evangelisch-methodistischen Kirche beheimateten Chören findet traditionell nur aller zehn Jahre statt. Das Fest beginnt mit einem Konzert des Chores Chornblume am Samstag, 18 Uhr, in der Erlöserkirche. Den Höhepunkt bildet der Festgottesdienst am Sonntag, 14.30 Uhr, in der Johanniskirche. Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Es wird um eine Kollekte gebeten. (bju)