Festival Klanggarten überrascht selbst Plauen-Kenner

Als DJ „PK 47“ pünktlich um Mitternacht den Stecker zieht, ist die Party gerade so richtig am Kochen. Die Nachtschwärmer hätten gerne noch eine Weile im Klanggarten der Weberhäuser weitergefeiert. Doch die Veranstaltung war nur bis zu diesem Zeitpunkt genehmigt. Daran gab es kein Rütteln. Was die Stadtwerke Plauen mit dem Unikatverein...