Festival soll 2024 Neuauflage erleben

Der Colorido-Verein als Veranstalter des "Don't be silent"-Festivals am 1. Mai in Plauen zieht ein rundum positives Fazit. "Ein riesengroßes Dankeschön an alle", heißt es in einem Schreiben von den Vorständen Doritta Kolb-Unglaub, Heidi Kröll und Steffen Unglaub. "Wir tanzen die Demokratie." An einem solchen Tag zeige sich, was...