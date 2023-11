Feuer durch Böller ausgelöst: Aufmerksamer Anwohner verhindert in Plauen Schlimmeres

In der Nacht zum Samstag hat es im Plauener Stadtteil Haselbrunn gebrannt.

Mehrere laute Knalle haben in der Nacht zum Samstag Bewohner im Plauener Stadtteil Haselbrunn aufgeschreckt. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, wurden kurz vor 23 Uhr von Unbekannten Böller gezündet. Dadurch waren Müllsäcke, die vor einem Haus standen, in Brand geraten. Anwohner, die das Geschehen beobachteten, lösten Alarm aus. Durch...